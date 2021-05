II liga piłkarska. Wigry - Pogoń Siedlce 3:2. Podium w zasięgu ręki suwalczan

W 37. minucie przyjezdni mieli już na koncie dwa trafienia samobójcze. Nastawione na szybkie wypady Wigry przeprowadziły kolejną groźną akcję, a podanie do Kamila Adamka tak niefortunnie przecinał Julien Tadrowski, że zaskoczył własnego bramkarza. Siedlecki zespół nie załamał się takim obrotem sprawy i szybko postarał się o trafienie kontaktowe. Było ono dziełem znanego z występów m. in. w Jagiellonii Białystok Macieja Górskiego, który pokonał Hieronima Zocha.

W drugiej połowie Pogoń dążyła do wyrównania, ale suwalczanie mieli zupełnie inne plany i w 67. minucie podwyższyli prowadzenie. Tym razem obyło się bez pomocy rywali, a futbolówkę głową w siatce umieścił Adamek, dla którego była to już 12. bramka w sezonie.

Emocje się jednak nie skończyły, bo ekipie trenera Szulczka znów we znaki dał się Górski. Tym razem jego strzał obronił co prawda Zoch, ale był bezradny przy dobitce Miłosza Przybeckiego. Na szczęście to było wszystko, co zdołała w Suwałkach zrobić drużyna z Siedlec i gospodarze dopisali sobie po raz 18. w tej kampanii komplet punktów.