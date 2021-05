II Liga piłkarska. Wigry - Hutnik Kraków. Rywal to już nie jest słabeusz z jesieni

Jesienią nie byłoby prawdopodobnie większych problemów z pokonaniem krakowskich rywali, którzy spisywali się bardzo słabo i to w nich upatrywano głównego kandydata do degradacji. Ale teraz Hutnik to zupełnie inna drużyna. Pod koniec minionego roku zespół przejął trener Szymon Szydełko, a wiosenne efekty jego pracy są znakomite. Najbliższy rywal Wigier punktuje regularnie, wydostał się ze strefy spadkowej i utrzymanie się w II lidze ma w zasięgu ręki.

Mimo wszystko to Hutnik bardziej powinien się bać Wigier niż odwrotnie. Drużyna trener Dawida Szulczka ostatni raz przegrała 31 marca - 0:1 u siebie z liderującym Górnikiem Polkowice. Od tego czasu suwalczanie cztery razy wygrali i dwa zremisowali. Mierzą w zajęcie trzeciego miejsca po sezonie zasadniczym i mogą się w sobotę bardzo do tego zbliżyć. Okupująca najniższy szczebel podium Chojniczanka pauzuje i nasz zespół może się do niej zbliżyć na jeden punkt.