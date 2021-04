II liga piłkarska. Sokół Ostróda - Wigry. Suwalczanie muszą się szybko zregenerować

Podstawowym problemem trenera Dawida Szulczka i fizjoterapeutów Wigier jest regeneracja zawodników. Twardy, zakończony remisem1:1 bój ze Stalą kosztował wiele sił, a suwalczanie są mocno poobijani.

W Ostródzie zanosi się znów na bezpardonową walkę. Sokół może jeszcze awansować do czołowej szóstki, ale musi pokonać naszą drużynę. Środowa kolejka nie zmieniła wiele w układzie sił, gdyż padło w niej aż sześć remisów. Jedną z nielicznych ekip, która nie zapunktowała, byli właśnie rywale naszego drugoligowca. Kolejna wpadka mocno ograniczy ich szansę na baraże.

Biało-Niebiescy także mają o co się bić, gdyż chcą na koniec sezonu zająć miejsce na podium, a strata do Chojniczanki do cztery oczka. Dodatkowo piłkarze Szulczka, którzy notują serię pięciu meczów bez porażki, chcą się Sokołowi zrewanżować za wpadkę 1:2 w Suwałkach.

- Remis z Chojniczanką, czy remis ze Stalą, tylko wtedy będą cenne, jeśli wygramy z Ostródą. Musimy być bardziej pazerni na bramki. Wszyscy, którzy są w strefie barażowej mają ich zdobytych więcej. Mam nadzieję, ze ta pazerność się u nas pojawi - mówi trener Szulczek.