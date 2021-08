II liga piłkarska. KKS 1925 Kalisz - Wigry Suwałki, czyli rewanż za przegrany baraż

Suwalczanie mogą w Kaliszu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Drużyna Dawida Szulczka zechce zapewne zrewanżować się rywalom za przegrany w połowie czerwca po serii rzutów karnych mecz barażowy o awans do I ligi. Ale jeszcze ważniejsze dla piłkarzy Wigier jest to, by zatrzeć złe wrażenie po inauguracyjnej klęsce 0:4 z Chojniczanką Chojnice.

- Stać nas na lepszą grę i lepsze punktowanie, ale nie możemy tak funkcjonować, jak w niektórych sytuacjach w tym meczu - mówił po spotkaniu z ekipą z Chojnic szkoleniowiec naszego drugoligowca. - Jeśli aspirujemy do walki o cokolwiek, to musimy pokazać więcej jakości na boisku, musimy być konkretni w polu karnym przeciwnika. Wiem, że stać na to naszych piłkarzy - dodał.

