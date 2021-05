II liga piłkarska. GKS Katowice - Wigry 2:2. Suwalczanie zaprzepaścili wielką szanse na zwycięstwo (galeria)

- Wielka szkoda. Po remisie w Katowicach jesteśmy strasznie sfrustrowani - ocenił po spotkaniu trener suwalczan Dawid Szulczek. Trudno mu się dziwić, bo Wigry zrobiły wiele, by zdobyć stadion wicelidera, a ich piłkarze tylko do siebie mogą mieć pretensje, że wrócili do domu z jednym, a nie z trzema punktami.

Drugi cios był równie efektowny. Po przerzucie na lewą stronę, bardzo aktywny w pierwszej połowie Daniel Liszka idealnie dośrodkował do Michała Żebrakowskiego, który pięknym strzałem głową podwyższył prowadzenie gości.

- Mecz był bardzo otwarty. Chcieliśmy tu od początku zagrać bardzo bezpośrednio i tak to wyglądało - tłumaczy trener Szulczek.

Po zmianie stron niewiele wskazywało na to, by katowiczanie byli w stanie odrobić straty. Ich ataki rozbijały się o szczelną defensywę naszej drużyny aż do feralnej 88. minuty. Obrona Wigier popełniła duży błąd przy wrzucie piłki z autu. Przy jej biernej postawie w polu bramkowym futbolówkę opanował Grzegorz Janiszewski i przez nikogo nie niepokojony posłał ją do siatki.

Miejscowi poczuli, że mogą jeszcze coś osiągnąć i rzucili się do szturmu. Efektem był rzut wolny, który w efektowny sposób na wyrównującego gola zamienił Marcin Urynowicz. Szkoda, bo po remisie Wigry mają niewielkie szanse na poprawę czwartego miejsca w tabeli.