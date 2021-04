II liga piłkarska. Chojniczanka - Wigry. Suwalczan czeka bój z domową potęgą

Stawka jest duża, bo suwalczanie mogą doskoczyć do ligowego podium, a zajęcie trzeciego miejsca daje handicap w postaci gry na własnym boisku w barażach o awans do I ligi. Poza tym, zdobycie kompletu punktów da jeszcze cień szansy na nawiązanie walki z Górnikiem Polkowice i GKS-em Katowice, czyli faworytami do bezpośredniego awansu.

Rywal Biało-Niebieskich to domowa potęga, która u siebie wygrała dziesięć spotkań (najwięcej w drugoligowej stawce), dwa zremisowała i tylko jedno przegrała. O jego sile przekonały się ostatnio rezerwy Śląska Wrocław. Solidny drugoligowiec przegrał w Chojnicach aż 0:6, co daje do myślenia.

Hat-trick w tym spotkaniu ustrzelił Szymon Skrzypczak. Najskuteczniejszy napastnik Chojniczanki, który ma w piłkarskim życiorysie występy w ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze, ma już w tym sezonie na koncie 13 trafień i suwalska defensywa musi być czujna.