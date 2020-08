Ideologia LGBT - MEMY. Andrzej Duda, Jacek Żalek i inni politycy w memach 31.08.2020. Najnowsze obrazki, najśmieszniejsze memy z LGBT

- Dzisiaj próbuje nam się wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm. Bo jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, w sposób zrównoważony - mówił prezydent podczas spotkania z wyborcami w Brzegu.

Jacek Żalek, który był w piątek wieczorem (12.06.2020) gościem TVN24, został poproszony o skomentowanie słów Joachima Brudzińskiego. Europoseł PiS stwierdził bowiem, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Żalek powiedział, że "LGBT to nie ludzie, tylko ideologia", co spotkało się z natychmiastową reakcją dziennikarki prowadzącej rozmowę.

„LGBT to nie są ludzie. To ideologia" - stwierdził poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek w piątkowym programie „Fakty po faktach" na antenie TVN24. Prowadząca rozmowę dziennikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska wyprosiła go ze studia. W obronie Żalka stanął prezydent Andrzej Duda, który nazwał LGBT „neobolszewizmem".

- [LGBT] to jest ideologia, nic innego. Jak dzisiaj silny jest ten prąd, to pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Nazwał to po prostu ideologią. Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia - dodał Andrzej Duda.

