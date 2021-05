Hotele znowu otwarte. Hotelarze: Ten weekend jest zmarnowany, bo kto przyjedzie, żeby zjeść posiłek w pokoju [zdjęcia]

- To żadne otwarcie. Ono może przemawia do ludzi, ale nam, hotelarzom nic nie daje. Weekend jest stracony i gości nie będzie, bo co to za atrakcja, przyjechać do hotelu by przespać się w pokoju. Nie ma szans nawet na to 50-proc. obłożenie. Po 15 maja dojdą ogródki, a po 29. też mogą być tylko ogródki, bo w rozporządzeniu nie widziałem restauracji i basenów. Jest mowa o stolikach na stacjach benzynowych. Baseny czy spa mogą działać raczej od 5 czerwca, znowu od soboty. Bo wszystkie otwarcia są w soboty, jakby np. piątek nie istniał - mówi Marek Lisowski, dyrektor Hotelu Gołębiewski.