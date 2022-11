Honorowi krwiodawcy z Podlaskiego dostali odznaczenia od ministra. Oddali co najmniej 20 litrów krwi

- Mamy wspaniałych dawców. I naprawdę nie wiem, z czego to wynika, że na Podlasiu żyją tacy dobrzy ludzie. Ale my się z tego cieszymy - uśmiecha się prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Oddajemy krew, by uczcić ojczyznę. To namacalny akt pomocy

RCKiK w Białymstoku pobrało w 2021 roku 73812 donacji krwi i jej składników - a to daje naszemu centrum miejsce w pierwszej dziesiątce w kraju. W województwie podlaskim średnio na 1000 mieszkańców przypada 50,9 donacji krwi pełnej konserwowanej (średnia dla całej Polski to ok. 30,9 donacji na 1000 mieszkańców).