Grupa Spider Demon Massacre i Książnica Podlaska wyprawią urodziny Witkacemu

- Na początku poproszono nas o zagranie koncertu. Natomiast w międzyczasie narodził się pomysł, aby zrobić coś innego, coś większego. Wiedziałem, że mamy zrobić Witkacemu urodziny i to był temat wyjścia. Następnie pomyślałem, że jak to na spotkaniach urodzinowych bywa, należy zebrać trochę ludzi, powinni ze sobą porozmawiać, powspominać, pośpiewać piosenki a nawet pokrzyczeć na siebie. Tutaj przyszedł mi do głowy ponadczasowy tekst Witkacego „Nowe Wyzwolenie”. Z tym pomysłem uderzyłem do grupy wspaniałych artystów. Oni zgodzili się i wspólnie zrealizowaliśmy nagranie czytania performatywnego. Do tego dołożyliśmy kilka piosenek, które w mniejszym lub większym stopniu znane są odbiorcom Spider Demon Massacre - mówi Patryk Ołdziejewski, pomysłodawca i reżyser wydarzenia.