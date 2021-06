Grupa MoCarta wystąpi w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

NOWE Euro 2020. Odpuszczą, czy nie? Czy będą zmiany? Przewidywany skład Szwedów ma mecz z Polską

My gramy w środę o wszystko, za to Szwedzi są już pewni awansu do fazy pucharowej Euro 2020 i tamtejsze media apelują do Janne Anderssona, by poeksperymentował ze składem i dał szansę młodym. Selekcjoner "Trzech Koron" zapewnia z kolei, że nie ma mowy o grze na pół gwizdka, więc my z kolei zakładamy, że nie będzie dużo zmian w porównaniu do meczów z Hiszpanią i Słowacją. A właściwie, że wcale nie będzie, chociaż... Zobacz kolejne zdjęcia klikając "NASTĘPNE ", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu