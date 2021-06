gotowe Premiera spektaklu "Pęknięcie". Małgorzata Sienkiewicz i jej podopieczni zebrali owacje na stojąco

To był ważny dzień dla Małgorzaty Sienkiewicz, jej podopiecznych, a także rodziców dzieci występujących na scenie. Spektakl pt. "Pęknięcie" opowiadający o doświadczeniach młodzieży życia w izolacji, doczekał się swojej premiery. Przedstawienie miało miejsce 14 czerwca o godz. 17.30 w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Wystąpili w nim aktorzy z teatrów: Form Niewielkich, Belle Etage i Żółtodziób, którzy wreszcie mogli przedstawić efekty swojej wielomiesięcznej pracy. Były to jedynie fragmenty przedstawień, ponieważ pandemia spowodowała, że grupy nie były w stanie zrealizować swoich spektakli w całości. Mimo to, historia opowiedziana na scenie okazała się spójna i przemyślana.