Gotowe Białystok. Można składać wnioski o dotację na wymianę starych pieców. Miasto dołoży nawet 5 tys. zł do wymiany kopciucha

Do 16 czerwca białostoczanie mogą składać wnioski o 45 proc. dofinansowanie inwestycji w nowe, ekologiczne źródło ciepła. Magistrat szacuje, że w Białymstoku do wymiany jest nawet ponad tysięcy pieców na paliwo stałe. Do tej pory w ramach miejskich programów wsparcia zlikwidowano 264 kopciuchy. Według opozycji działania miasta prowadzone od kilku lat są w tej sprawie niezadawalające.

Białystok jest stosunkowo czystym miastem jeśli chodzi o jakość powietrza, ale w miejscach takich jak osiedla domów jednorodzinnych zdarzają się dni, gdy przekroczone są normy związane ze smogiem - mówi Adam Musiuk, wiceprezydent Białegostoku. Dlatego urząd miejski ogłosił nabór do programu, w którym będzie można otrzymać dotację na wymianę przestarzałego pieca na piec olejowy, gazowy, pompę ciepła , podłączenie się do sieci cieplnej czy instalację kolektorów słonecznych. Można uzyskać dofinansowanie do 45 proc. inwestycji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski można składać od 17 maja do 16 lipca bezpośrednio do urzędu miejskiego przy Słonimskiej, za pomocą poczty mailowej lub tradycyjnej. Czytaj też:cBiałystok. Wymiana pieców z miejską dotacją. Będziesz miał nową instalację, a i zyska na tym jakość powietrza

Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez miejskich urzędników w Białymstoku jest 5082 piece, które emitują zanieczyszczenia. - Należałoby je wymienić. Dlatego zwracam się do osób, które mają takie piece aby przystąpiły do tego programu - zachęcał Adam Musiuk. - Liczę, że białostoczanie odpowiedzialnie podejdą do problemu smogu i jak najwięcej z nich przystąpi do tego programu. W sumie do podziału będzie 345 tys. zł. To oznacza, że jest szansa na wymianę średnio 69 pieców. Ale nie każdy wniosek musi otrzymać maksymalne dofinansowanie. Ponadto jego złożenie nie wyklucza starań o wsparcie z innych z innych programów np. rządowego "Czyste powietrze" Czytaj też: Białystok. Na piece jeszcze poczekają. A wnioski złożyli w lutym 2017 roku

Radny Henryk Dębowski uważa, że prowadzone od kilku lat działania miasta w sprawie wymiany starych pieców są niezadawalające.

- Wiele razy na wniosek mieszkańców interpelowałem do prezydenta w sprawie smogu i prosiłem o podjęcie stosownych kroków. Niestety, miasto Białystok nie chciało również przystąpić do programu rządowego "Czyste powietrze" i prowadzić na swoim terenie punktu konsultacyjnego dla białostoczan - przypomina szef klubu radnych PiS. Dodaje, że w latach 2016 – 2020 wymieniono jedynie 264 kotły na paliwa stałe, montując w ich miejsce kotły gazowe i to w dużej mierze dzięki wsparciu marszałka województwa podlaskiego. - W Białymstoku za sprawą dofinansowania z funduszy unijnych wymieniono aż 225 kotłów na paliwo stałe (za ponad 3 mln zł) i wykonano 225 instalacji solarnych (OZE za ponad 2.3 mln zł). Wymiana około 40 kotłów w ciągu 5 lat, która została sfinansowana ze środków własnych miasta to zdecydowanie za mało - wylicza radny. - Należy przypomnieć, że zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie Polskiego Alarmu Smogowego w roku 2019 znaleźliśmy się na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wymianę kotłów w miastach wojewódzkich. Mam nadzieję, że przy obecnym naborze będzie można wyeliminować chociaż cześć tzw. kopciuchów pozaklasowe, których zgodnie z informacją prezydenta jest na terenie Białegostoku aż 4111 sztuk. I to właśnie do nich będą skierowane miejskie dotacje.

Czytaj też: Marne tempo wymiany kotłów w Białymstoku? Miasto zajmuje ostatnie miejsca w statystykach Polskiego Alarmu Smogowego To już drugi nabór wniosków w tym roku ogłoszony przez miasto Białystok. W pierwszym naborze wnioski o udzielenie dotacji można było składać do 7 maja 2021 r. Wpłynęło 39 wniosków, w tym 33 wniosków na wymianę kotłów, 3 wnioski na instalację kolektorów słonecznych, 2 wnioski na instalacje pompy ciepła i jeden wniosek na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z 39 złożonych wniosków 8 zostało odrzuconych.

- W 2020 r. ogłoszono dwa nabory wniosków i łącznie z budżetu miasta na dotacje w ramach PONE przekazano 67 331 zł - informuje Eliza Bilewicz-Roszkowska z departamentu komunikacji społecznej magistratu. Czytaj też:Białystok. Miasto Białystok nie przystąpiło do programu rządowego "Czyste Powietrze”. Nie skorzystało z szansy na 30 tys. zł

