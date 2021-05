Górnik Zabrze - Jagiellonia. Trener białostoczan Rafał Grzyb: Warto coś jeszcze pokazać

Fatalne dla Górnika są ostatnie tygodnie. Mocno krytykowany zespół w siedmiu ligowym występach zdobył ledwie dwa punkty i stoczył się w tabeli na 11. miejsce. Można jednak śmiało zakładać, że w ostatnim występie u siebie zechce zmazać złe wrażenie i pokonując Jagiellonię zrehabilitować się w oczach swoich fanów.

- Na wyjazdach z Górnikiem szło nam ostatnio raczej słabo. Dla nich będzie to ważny mecz, bo każdy walczy o to, by zająć jak najwyższą pozycję na koniec sezonu. To nie będzie łatwy mecz - zaznacza trener Grzyb.

Wysokich notowań u kibiców nie mają też ostatnio Żółto-Czerwoni, którzy wyspecjalizowali się w oddawaniu rywalom punktów w końcowych fragmentach meczu. W ostatnim meczu drużyna trenera Rafała Grzyba co prawda zremisowała 0:0 z Rakowem Częstochowa, ale znów fundowała sobie porażkę, tyle że rywale spod Jasnej Góry zaprzepaścili idealną okazję do zapewnienia sobie zwycięstwa.