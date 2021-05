Górnik - Jagiellonia 3:1. Radosna twórczość w obronie i dotkliwa porażka w Zabrzu

Ligowa potyczka miała podobny przebieg do sierpniowego starcia obu ekip w Pucharze Polski. Tam też do przerwy był remis 1:1, a druga połowa należała do zabrzan, którzy strzelili dwa gole.

Do przerwy wyglądało to tak, jakby piłkarze obu drużyn przespali część przedmeczowej odprawy, podczas której trenerzy mówili o założeniach taktyki obronnej. Panowała radosna twórczość, więc nic dziwnego, że raz po raz pod obiema bramkami dochodziło do spięć. Jagę kilka razy uratował bramkarz Xavier Dziekoński, po drugiej stronie obrońcy blokowali uderzenia gości, a Bartosz Bida nie zdążył do dośrodkowania Tomasa Prikryla.

Pierwszy gol padł po niespełna kwadransie. Obchodzący właśnie 27. urodziny Bartosz Kwiecień wpadł w pole karne i oddał strzał. Martin Chudy zdołał odbić piłkę, ale był bezradny wobec dobitki Jakova Puljicia. Dla chorwackiego napastnika był to pierwszy gol od inauguracji tegorocznej części sezonu i zwycięstwa Żółto-Czerwonych 2:0 z Lechią w Gdańsku.