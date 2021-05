Gmina Nurzec-Stacja. Ludzie ciągle protestują przeciwko budowie kurzych ferm. Wspiera ich Koalicja Społeczna

Teraz przedstawiciele Koalicji chcieli spotkać się z wójtem gminy Nurzec Stacja, by rozmawiać z nim o zagrożeniach, jakie niesie budowa ferm wielkoprzemysłowych. Ponieważ wójt na spotkaniu w parku się nie pojawił, postanowili złożyć w urzędzie petycję dotyczącą podjęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wykluczałby lokowanie ferm w gminie, a szczególnie we wsiach Augustynka i Siemichocze (pow. siemiatycki).

- W sprawie Augustynki wydałem decyzję środowiskową odmowną. Jeśli chodzi o Siemichocze to w związku z licznymi protestami i ze względu na skomplikowany charakter sprawy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiesiła postępowanie i przedłużyła termin na wydanie opinii chyba do końca sierpnia. Dopóki nie spłyną do nas informacje z RDOŚ, Sanepidu i Wód Polskich, żadnej decyzji nie wydamy - zapewnia wójt Jaszczuk.

Mieszkańcy gminy i Stowarzyszenie "Tu Żyjemy" nie chcą budowy 11 wielkich kurników: 6 w Siemichoczach i 5 w Augustynce, w których rocznie hodowano by 3,5 mln kurcząt. Tymczasem teren, na którym planowane są kurniki to m.in. korytarze migracyjne zwierząt z Puszczy Białowieskiej.

- Ten inwestor ma już w Mazowieckiem fermę i robił przymiarki do budowy innych, ale mieszkańcy zaprotestowali. Teraz chce budować przemysłowe kurniki w Podlaskiem. Niedaleko, w Międzyrzeczu, działa ubojnia drobiu. Skoro jest taki zakład, to w okolicy muszą być fermy, które zapewnią zwierzęta do uboju - wyjaśnia Bartosz Zając.

Jego zdaniem w Nurcu Stacji nie widać szczególnej woli wójta i radnych, by do budowy kurników w gminie nie doszło.

- Razem ze Stowarzyszeniem "Tu Żyjemy" zapraszaliśmy wszystkich odpowiednio wcześniej. Wcześniej mieszkańcy też składali podobną petycję w sprawie planów dla wsi Siemichocze, ale została odrzucona – przypomina przedstawiciel Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym i dodaje: - W tej chwili na Podlasiu są 42 fermy przemysłowe (są to zarówno kurniki na broilery i produkcję jaj, jak i chlewnie). To znacznie mniej niż w innych województwach, ale widać, że przedsiębiorcy z tej branży mccno interesują się Podlaskiem.