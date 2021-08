Gmina Dobrzyniewo Duże uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł na uzbrojenie 5 ha miejscowych terenów inwestycyjnych

- Cieszę się że możemy wspólnie działać, aby gmina Dobrzyniewo Duże prężnie się rozwijała. Dobrze wiemy, że tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców są niezbędne, zapewniają rozwój małych, lokalnych społeczności - powiedział Sebastian Łukaszewicz, radny sejmiku województwa. To on zabiegał o wspomniane dofinansowanie.

Radny Łukaszewicz podkreślił też korzystne położenie terenów inwestycyjnych. Będą one leżeć na obrzeżach Białegostoku, w pobliżu drogi gminnej (przy ul. Łyskowskiej), która prowadzi do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Takie położenie umożliwi sprawne przemieszczanie się pojazdów dostawczych. Ponadto przyszła droga ekspresowa S19 Via Carpatia, która w obecnym wariancie swojego przebiegu przecina ulicę Leśną, w przyszłości może stworzyć nowe możliwości dojazdu do powstałego terenu inwestycyjnego.