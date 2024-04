Giełda winyli i CD w Atrium Biała. Istny raj dla miłośników muzyki. Zobacz, co można tam znaleźć jaw

W dniach 5-6 kwietnia w Atrium Biała odbywa się giełda winyli i płyt CD. Wydarzenie to gratka dla miłośników różnych rodzajów muzyki. Wśród imponujących zbiorów będzie można znaleźć nie tylko popularne przeboje, ale również muzyczne perełki. Giełda potrwa do soboty do godziny 21:00.