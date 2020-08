Giełda staroci przy Klubie Krąg. Niektórzy znaleźli tutaj wyjątkowe przedmioty do kolekcji, do domu czy warsztatu (zdjęcia)

Tutaj przybyli ci, którzy chcieli zobaczyć i ewentualnie kupić coś wyjątkowego do mieszkania czy swojej kolekcji antyków, jak i osoby polujące na tzw. okazje.

- A ja przychodzę tutaj, żeby podziwiać te piękne przedmioty – mówi pani Maria. Chociaż nie mam pieniędzy, żeby je kupić, to spędzam tutaj wspaniale niedziele. Bo mogę podziwiać te wyjątkowe rzeczy, które cieszą oczy. Czasami kupię coś używanego do domu.

Bardzo zadowolony był Adam Szozda z Warszawy, który przyjechał do Białegostoku do przyjaciół, z którymi przyszedł na giełdę, bo znalazł tutaj kordzik (red. krótka broń biała o budowie sztyletu) do swojej kolekcji.

- W warszawskiej Desie zapłaciłbym ponad 300 złotych więcej, więc jestem zadowolony - mówi pan Adam.