Giełda na Andersa w Białymstoku oferowała w niedzielę auta na sprzedaż, kwiaty, warzywa, owoce i wiele innych produktów. Zobaczcie ceny!

Giełda na Andersa. Po witaminy i lokalne produkty

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe przy ul. Andersa 40 czynne jest 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 18, ale to w weekendy tętni życiem. Klienci przyjeżdżają tu po swojskie wędliny i pieczywo, wiejskie jaja, sery, pieczywo, przyprawy, zioła, nasiona a także świeże warzywa i owoce.

Odwiedziliśmy dla Was to miejsce w niedzielę (2.06), by sprawdzić aktualne ceny i ofertę.