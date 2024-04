Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 3.04

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Tajno Stare, numery: 10A, od 16 do 34, 37, 38, od 42 do 63, od 68 do 75, hydrofornia, Tajno Łanowe, 4, Kroszówka, 4 3.04 od godz. 8:00 do 16:00

Bargłów Kościelny, ul. Augustowska numery: od 1 do 12, 16, 17, 47, 103, 105; przepompownia, sklep, Agromat, SETON, Orange,, Nowiny Bargłowskie, Bargłów Dworny, numery: 49, od 53 do 63, 66A, 82, od 85 do 106

4.04 od godz. 9:00 do 11:00

powiat suwalski

Przejma Wielka, numery: od 42 do 66, działki letniskowe

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Postawele, numery: 8, 21, place budowy

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gębalówka, numery: od 10 do 20

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Sikorowizna, numery: od 1 do 9, Potopy, 25

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Przejma Wielka, numery: 60 D, 60 E, Gmina Suwałki (licznik nr 14012205)

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Polimonie, numery: od 1 do 20, Jodoziory, numery: od 1 do 6, Ługiele, 22, Bondziszki, numery: od 1 do 30

3.04 od godz. 9:00 do 12:00