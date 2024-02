Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 3.02

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Łumbie, numery: 24, 25, 31, 32 6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Hołny Wolmera, numery: od 27 do 30, Ogrodniki, 24 6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Berżniki, numery: od 68 do 70 6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Degucie, numery: 1, 4, 5, Bosse, numery: 18, 19, 21, 23 6.02 od godz. 8:00 do 15:00

Sztabinki, numery: 1, 2 5.02 od godz. 11:00 do 15:00

Radziucie, numery: od 1 do 8, 36, 37, 42, 47, 51 5.02 od godz. 11:00 do 15:00

Żegary, numery: 22, 23, 46 5.02 od godz. 10:00 do 14:00

Żegary, numery: od 26 do 34 5.02 od godz. 8:00 do 11:00

Suwałki, ul. Lazurowa, ul. Zastawie, ul. Bałtycka, ul. Chorwacka, ul. Francuska, ul. Włoska, ul. Grecka, ul. Węgierska 6.02 od godz. 7:00 do 15:00

Markiszki, numery: 1, od 4 do 7 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Poćkuny, numery: 9A, 10, 24, Sztabinki, numery: od 3 do 6 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Półkoty, 26, 27 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Radziuszki, 29, 30 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stabieńszczyzna, numery: 1, 36 9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stabieńszczyzna, numery: 6, 7, 9, 15A 9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Stabieńszczyzna, numery: 26, 30 9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Radziuszki, numery: 16, 17, 19 9.02 od godz. 8:00 do 15:00

Krejwiany, 35, Puńsk, Kolonie 21 6.02 od godz. 9:00 do 13:00

Kozłówka, bud od nr 1 do 20; gm. Rajgród 5.02 od godz. 13:00 do 17:00

Kozłówka, bud nr 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, b/nr, Stoczek, bud nr 1, 2; gm. Rajgród 5.02 od godz. 11:00 do 15:00

Danowo, bud nr 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14; gm. Rajgród 5.02 od godz. 7:00 do 11:00

Danowskie, Danowskie - numery: 11F, 11J, 16, 16A, 16B, 17D, 17E, 18A, 19B, 22, 22B 8.02 od godz. 8:00 do 14:00

Danowskie, Danowskie - numery: 11F, 11J, 16, 16A, 16B, 17D, 17E, 18A, 19B, 22, 22B 7.02 od godz. 8:00 do 14:00

Suwałki, ul. Majora Hubala 4, 6, ul. Wojska Polskiego 104 13.02 od godz. 8:00 do 15:00

Biebrza, ul. Krótka nr 2, ul. Leśna od nr 1 do 10, nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Garaże, Przepompownia, ul. Lipowa od nr 1 do 18, nr 21, 22, 26, 28, Garaże, Sklep Spożywczy; gm. Rajgród

6.02 od godz. 7:00 do 11:00

Sołki, bud od nr 1 do 12; gm. Rajgród

6.02 od godz. 9:00 do 13:00

Pieńczykowo, bud od nr 7 do nr 13, nr 16, 17, od nr 20 do nr 27, Kaplica; gm. Rajgród

6.02 od godz. 11:00 do 15:00

Ciszewo, bud nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, od nr 10 do 24a; gm. Rajgród

6.02 od godz. 13:00 do 17:00

Ciszewo, bud od nr 25 do 40, Budynek BPN; gm. Rajgród

7.02 od godz. 7:00 do 11:00