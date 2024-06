Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.06

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Jałowo

21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jeziorki, numery: 54, 54A, 54B, 54C, 77, 79, 82, Rutki Nowe, numery: od 4 do 40, od 74 do 88, Rutki Stare, numery: 1, od 5 do 38, od 43 do 48, od 52 do 67, 70

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mołowiste, numery: od 32 do 34F, od 37 do 41

27.06 od godz. 10:00 do 14:00

powiat suwalski

Biała Woda, numery: od 25 do 33, Żywa Woda, numery: od 1 do 17, Potasznia, 1

27.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sejneński

Budwieć, numery: od 1 do 4, Zelwa, numery: od 8 do 18, 23A

2.07 od godz. 9:00 do 17:00