Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 7.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (7.09 10:09) nie ma prądu w podlaskim?

powiat sejneński

Wojciuliszki, 5

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Krejwińce, numery: od 1 do 19, od 27 do 29A, od 31 do 34, Poćkuny, numery: od 1 do 6 , 17, 17A, 19, Półkoty, numery: od 1 do 29, Dworczysko, numery: 5, 6, 18, Berżniki, numery: od 15 do 24

7.09 od godz. 8:00 do 13:00

powiat suwalski

Blenda, numery: od 1 do 18

7.09 od godz. 8:00 do 12:00

Bućki, numery: od 2 do 16, Zarzecze, numery: 1, 2

7.09 od godz. 10:00 do 15:00

Suwałki

Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: od 1 do 94, ul. Władysława Jagiełły numery: 12, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, od 66 do 111, ul. Mieszka I numery: 6, od 21 do 46, ul. Kazimierza Wielkiego numery: od 27 do 29

7.09 od godz. 8:00 do 15:00