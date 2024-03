Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 7.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Suwałki

Suwałki, ul. Ignacego Daszyńskiego, ul. Krzywólka

7.03 od godz. 7:00 do 17:00

powiat suwalski

Potopy, numery: od 1 do 25, Olszanka, numery: od 1 do 19, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, numery: od 1 do 14, Poszeszupie-Folwark, numery: od 2 do 21

7.03 od godz. 8:00 do 15:00

Polimonie, numery: od 1 do 20, Jodoziory, numery: od 1 do 6, Ługiele, 22, Bondziszki, numery: od 1 do 30

11.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat sejneński

Nowiniki, Dziedziule, Żwikiele, Pełele, 1, Ogórki, 13, Wojtokiemie, 28, 32

8.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat augustowski

Dębowo, numery: od 32 do 34, Klonorejść, numery: od 2 do 17, Grauże Nowe, numery: od 14 do 17

11.03 od godz. 8:00 do 14:00