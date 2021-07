Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 30.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (30.07 8:11) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Bród Nowy, od 17 do 24, plac budowy, działki., Bród Stary, od 1 do 10, 17, place budowy, działki.

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat białostocki

Przechody, bud od nr 19 do nr 32; gm. Grajewo

30.07 od godz. 8:00 do 15:00

Białystok

Białystok, ul. Baśniowa 1A, 22, 54, ul. Janosika 24, ul. Skalna 1, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38

30.07 od godz. 8:00 do 15:00

Białystok, ul. Akacjowa 30A, 32, ul. Antoniuk Fabryczny nieparzyste od 15 do 41, parzyste od 20 do 34, sygnalizacja świetlna skrzyżowania Antoniuk Fabryczny i Hallera, ul. Blokowa nieparzyste od 11/1 do 33, parzyste od 14 do 22, ul. Bukowa od 18 do 24, ul. Kasztanowa nieparzyste od 1 do 14, ul. Leszczynowa nieparzyste od 1 do 15, parzyste od 2 do 6, ul. Pochyła 4, ul. Scaleniowa 16, 20, ul. św. Kazimierza

30.07 od godz. 8:00 do 20:00