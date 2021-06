Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 29.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Bargłów Dworny, numery: 4, 6, 7, od 16 do 32, 64

29.06 od godz. 8:00 do 14:00

Solistówka, numery: od 30 do 35, od 40 do 45

29.06 od godz. 8:00 do 14:00

Jasionowo, numery: 11, 12, 15, 15A, od 30 do 33A, 49, 51, działka

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

Netta Pierwsza, numery: od 49 do 60

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sosnowo, numery: od 1 do 5, 7, 9, od 11 do 12, Kopiec, numery: 3, 5

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat suwalski

Rowele, numery: od 24 do 29

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrwiny, numery: od 1 do 18, Słobódka, numery: od 1 do 40

29.06 od godz. 8:30 do 11:00