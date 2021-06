Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 24.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Turówka Stara, dz. 23/7, domki letniskowe

24.06 od godz. 7:00 do 15:00

Rowele, numery: od 19 do 23

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Rowele, numery: od 24 do 29

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrwiny, numery: od 1 do 18, Słobódka, numery: od 1 do 40

29.06 od godz. 8:30 do 11:00

Podwojponie, numery: od 1 do 9, Jegliniec, numery: od 1 do 8, Wojponie, numery: od 1 do 20, wieża polkomtel, plac budowy BUDIMEX

29.06 od godz. 11:00 do 13:30

Burniszki, numery: od 5 do 9

30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Podwysokie Jeleniewskie, numery: 17, 18

1.07 od godz. 0:00 do 0:00

Czerwonka, od 1 do 26, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe przerwy

24.06 od godz. 8:00 do 18:00