Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 2.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (2.08 11:07) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Lipniak, 7 do 12, 22 do 26A, dz. 11/4, 26, 410

2.08 od godz. 8:00 do 15:00

Prudziszki, nr 8, 9, 15A, 31B, 38, 50, 56, 59, 60, dz. 185/5, 185/8, 396/3, 417/5, plac budowy

2.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat zambrowski

Głodowo-Dąb, bud od nr 1 do 22; gm. Kołaki Kościelne

2.08 od godz. 7:30 do 16:00

powiat grajewski

Szymany-Kolonie, bud nr 16, 20, 21, 22; gm. Grajewo

2.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białostocki

Choroszcz, ul. Podleśna od nr 3 do 13, ul. Warszawska 62, 66

2.08 od godz. 8:00 do 14:00

Fasty, ul. Przytorowa dz. nr 154/11

2.08 od godz. 10:00 do 14:00