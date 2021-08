Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 19.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w podlaskim 19.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 19.08 w podlaskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (19.08 13:07) nie ma prądu w podlaskim? powiat suwalski Bolcie, 10, Grzybina, numery: od 6 do 8

19.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat łomżyński Mrówki, bud od nr 1 do 9, Nieławice, bud nr 39: gm. Wizna

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sokólski Łaźnisko, wieś, kolonie, Suchy Hrud, Wierzchlesie

19.08 od godz. 11:00 do 14:00 Białystok Białystok, ul. Poleska 13, 15, 17, 19, 21, ul. Ciepła 19, 19A, 19B, 19C, 21B, 21C

19.08 od godz. 6:00 do 19:00 powiat wysokomazowiecki Święck-Strumiany, (posesje od nr 1 do 13), Święck Wielki, (posesje od nr 32 do 57 oraz nr 16A), Kaczyn Stary, (posesje od nr 1 do 44), Kaczyn-Herbasy, (posesje od nr 1 do 29), Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka, ul. Wierzbowa

19.08 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat suwalski Płociczno-Tartak

20.08 od godz. 7:00 do 18:00 Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

20.08 od godz. 8:00 do 16:00 Płociczno-Tartak, TARTAK

20.08 od godz. 8:00 do 16:00 Tabałówka, numery: od 6 do 9

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Bolcie, numery: od 2 do 6

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Orłowo, numery: od 1 do 10, Zajączkowo, numery: od 1 do 30, Żyliny, numery: od 1 do 15

27.08 od godz. 8:00 do 15:00 Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

27.08 od godz. 9:00 do 13:00

Bakałarzewo, inne Kolonie numery: od 9 do 12, ul. Filipowska numery: od 10 do 36

30.08 od godz. 8:00 do 15:00 Czerwonka, kolonie: 94, 95, 96, Brukowo, 10, Morgi, 13, Chlewisk Dolny, wystapią kilkuminutowe zaniki, Chlewisk Górny, wystapią kilkuminutowe zaniki

26.08 od godz. 8:00 do 19:00 powiat sejneński Sejwy, numery: od 6 do 8

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Przystawańce, numery: od 3 do 7

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Pełele, numery: od 2 do 7B

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 Murowany Most, odbiorca zasilany z ZK9748

26.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat białostocki Sobolewo, Suwałki, ul. Sejneńska 82, 84

25.08 od godz. 7:00 do 17:00 Sobolewo, numery: od 18 do 86, Krzywe, numery: od 60A do 69, Suwałki, ul. Sianożęć 10

26.08 od godz. 8:00 do 16:00

Jaworówka, działka 104

23.08 od godz. 10:00 do 14:00 Nowodworce, ul. Jodłowa 2,6,10, ul. Leśna dz.1296/3, ul. 3-go Maja 25,25/1,25/2, ul. Brzozowa 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/3, 7/5, 8/2, 8/4, 8/6, 8/8, 8/12, 8/14, 9, 9I, 9J, 9G, 12, 12A, dz.1369/5, dz.1369/8, dz.1380/3, dz.1384/3, dz.1384/4

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łapy, ul. Sokołowska od 1 do 38, ul. Warszawska od 18 do 35, ul. Kościelna, ul. Wincentego Witosa

24.08 od godz. 9:00 do 17:00 Czaczki Wielkie, od 22 do 42

25.08 od godz. 8:00 do 12:00 Czaplino, od 1 do 16

26.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łapy, ul. Sosnowa

27.08 od godz. 8:00 do 12:00

Grabówka, ul. Goździkowa, ul. Leszczynowa nieparzyste od 25/11 do 35 oraz 46/1 i działki 103/60, 262/5, 260/3, ul. Miętowa, ul. Waniliowa

23.08 od godz. 9:00 do 15:00

Suwałki Suwałki, ul. Sianożęć 15 - KRUSZBET S.A.

25.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat grajewski Rydzewo, bud od nr 29 do 47; gm. Rajgród

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Grajewo, ul. Budowlana, ul. Wiórowa, Kacprowo, ; gm. Grajewo

24.08 od godz. 7:00 do 20:00 powiat zambrowski Zambrów, ul. rtm. Witolda Pileckiego nr. 72, 74, 74a, b/nr, Cieciorki, bud. nr. 1B, 1C, dz. nr. 482 (altana); gm. Zambrów

23.08 od godz. 9:30 do 12:30 powiat moniecki Giełczyn, ul. Cicha działka nr 483/4, ul. Grzybowa nr 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, ul. Lipowa nr 1, 2, 4, 6, 8, 10a, ul. Poziomkowa nr 2, 7, 9, 11, ul. Spokojna nr 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 80; gm. Łomża

26.08 od godz. 7:30 do 14:30

Zblutowo, 11G

25.08 od godz. 9:00 do 13:00 Łomża Łomża

1.09 od godz. 5:00 do 6:00 Łomża

1.09 od godz. 14:00 do 16:00 powiat sokólski Czuprynowo, 12, 37, 38, 46, 47, 48, 53, 55, 58

20.08 od godz. 8:00 do 14:00 Suchowola, ul. Kupiecka, ul. Szkolna, ul. Stanisława Staszica, pl. Plac Kościuszki 23, 24

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wierzchlesie, Brzozowy Hrud, Bilwinki, Planteczka, Wysokie Laski, Pawełki, 15, 16, 17, od 43 do 50, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Słojniki, kolonie od 41 do 53, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Igryły, kolonie: 39, 41, Krukowszczyzna, kolonie: 49, 50, Stara Kamionka, kolonie od 166 do 175, Drewnopol, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Sokółka, os. Os. Buchwałowo od 5 do 23, Agromech, Orłowicze, Buchwałowo kolonie

25.08 od godz. 7:00 do 20:00 Sokółka, ul. Torowa, os. Os. Buchwałowo

25.08 od godz. 7:00 do 9:00 Bachmackie Kolonie, od 1 do 12, 35

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sokółka, os. Os. Buchwałowo, ul. Torowa, Orłowicze, Buchwałowo kolonie

26.08 od godz. 7:00 do 9:00 Długi Ług, od 1 do 33, Ostra Góra, 20, 31, 32, 33, 34, od 41 do 49

26.08 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok Białystok, ul. Przędzalniana 6H 6K, 6L, 8, 8E, 8H

20.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Grunwaldzka 22, ul. Sosnowa 47, ul. Stołeczna 15, 15A, ul. Sukienna 9, 11, 11/1, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 19, 15, 19, 21

21.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Akademicka kawiarnia Parkowa, 3C, lodziarnia

21.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Stołeczna 21, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego kiosk

21.08 od godz. 7:00 do 14:00 Białystok, ul. Wasilkowska 45 lokale od 1 do 20

23.08 od godz. 5:00 do 18:00 Białystok, ul. Hotelowa 38, 40, 41, 42, 44, al. Aleja Jana Pawła II 77, 79C, 79/1, 79/2, 85, 88, 89, 91

23.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. gen. Franciszka Kleeberga 32, 33, 37, ul. Tkacka 2, ul. Szosa Ełcka, Fasty, kolonia, Porosły-Kolonia, od numeru 9 do 19

24.08 od godz. 5:00 do 6:00 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 30A, ul. Płocka 6, 13, ul. Przytorowa 2A, 7C, 11A, 13

24.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Depowa od Kopernika do Kanonierskiej, ul. Gnieźnieńska numery nieparzyste od nr 1 do 35 oraz nr 6

24.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego numery parzyste od 32 do 38

24.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Mazowiecka 37C

24.08 od godz. 10:00 do 12:00 Białystok, ul. Lipowa 17, ul. Świętego Mikołaja 6

25.08 od godz. 6:00 do 20:00 Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/2, ul. Słonimska 47/1

25.08 od godz. 7:00 do 16:00 Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego numery nieparzyste od 15 do 19, rozdzielnica teletechniczna Orange, sygnalizacja świetlna skrzyżowania z ulicą Kombatantów

25.08 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, al. Aleja Konstytucji 3 Maja sygnalizacja drogowa skrzyżowania z ulicą Swobodną

25.08 od godz. 9:00 do 15:00

Białystok, ul. Krakowska 1, 2, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11/2,, ul. Lipowa 24, 26, 28, 32, 32A, 37, 43, 45, 45B, 47, 47/1, 49, 51, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2, ul. Przejazd 2, ul. Wisławy Szymborskiej 2

26.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Franciszka Malinowskiego 4, 8, ul. Pułkownika Michała Ostrowskiego 12, ul. Jakuba Szapiro 21, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38

26.08 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Młynowa 78

26.08 od godz. 8:00 do 12:00 Białystok, ul. Narewska garaże, ul. Świętokrzyska Rodzinny Ogród Działkowy Sady Antoniukowskie altanki, świetlica

26.08 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Gliniana 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 14, 14A, 19, ul. Koszykowa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15A, 16, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 29, 21, ul. Piasta 9A, 13, 14, ul. Skorupska 28, 30, 32, 34, ul. Słonimska 28, 32, ul. Stanisława Staszica 5, 8, 10A, 14, ul. Wiktorii 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1

27.08 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Baranowicka 58/4, 62C, Zaścianki, szosa Szosa Baranowicka 29, 37, 58, 60, 60A, 60B, 60/1, 60/1A, 60/2, 62A, 62B, 62C, Górka Tomka 5, 6, 6/1, 8, 12, 12A, 14, 14A, 16, 16/2, 18, 22, 24, 26, 44, 48, 52

27.08 od godz. 6:00 do 16:00 Białystok, ul. Bartosza Głowackiego 16, 18, 20, 20A, 20B, ul. Narewska 18, 20, ul. Ukośna nieparzyste od 23 do 37, parzyste od 26 do 36 oraz garaże

27.08 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. Wiatrakowa 8, hydrofornia

27.08 od godz. 10:00 do 12:00 powiat siemiatycki Radziwiłłówka

24.08 od godz. 7:30 do 13:30 Osmola, (posesje od nr 51 do 79)

25.08 od godz. 7:00 do 13:00 powiat wysokomazowiecki Noski Śnietne, (wieś i kolonia), Bujny, Stare Racibory, Rzące, Sokoły, ul. Polna (posesje nr: 8, 9, 10, 11)

24.08 od godz. 8:00 do 14:00

Czyżew, ul. Cmentarna (posesje od nr 1 do 6)

24.08 od godz. 9:00 do 16:00 Czyżew, ul. Zarzecze (posesje od nr 1 do 17A oraz hydrofornia), ul. Kościelna (posesje od nr 1 do 36), ul. Duży Rynek (posesje od nr 1 do 25, w tym: Parafia Rzymskokatolicka, Bank Spółdzielczy, przepompownia), ul. Mały Rynek (posesje od nr 1 do 8 oraz 12B, bank PKO BP S.A., Poczta Polska, Orange Polska), ul. Krzywa (posesje od nr 1 do 5), ul. Cmentarna

25.08 od godz. 9:00 do 12:00 Skórzec, (posesje nr: 53, 56, 57, 57A, 58A, 59, 59A, 60, 62, 63, 71 oraz świetlica)

26.08 od godz. 7:00 do 14:00

Bruszewo-Borkowizna, (dz. 496 – gospodarstwo rolne oraz dz. 494), Kruszewo-Wypychy, (posesje od nr 1 do 9), Sokoły, ul. Szosa Mazowiecka (posesje od nr 1 do 22 oraz nr: 24, 26, 29, 30, 31, Zajazd Sokół, dz. 151/2), ul. Kościelna (posesje od nr 29 do 61 oraz 5A), ul. Krzewina, ul. Cicha (posesje od nr 1 do 12), ul. Mazowiecka (posesje od nr 1 do 24), ul. Polna (posesje od nr 1 do 6), ul. Rynek Kościuszki (posesja nr 8), ul. Rynek Mickiewicza (posesje nr: 1, 8), ul. Sikorskiego (posesje nr: 2 i 4), ul. Szosa Białostocka (posesje od nr 1 do 12), ul. Wygoda (posesje od nr 1 do 20)

26.08 od godz. 9:00 do 13:30

Skórzec, (posesje nr: 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78 oraz stolarnia)

27.08 od godz. 7:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

