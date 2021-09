Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 17.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w podlaskim 17.09? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w podlaskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat sejneński Wojciuliszki, 5, Trompole, numery: od 2 do 5

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Klejwy, numery: 3, 7, 58, 59

17.09 od godz. 8:00 do 15:00 Budwieć, numery: od 15 do 32, Stanowisko, numery: od 1 do 13

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Radziuszki, numery: od 23 do 30

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łumbie, numery: od 34 do 37, Gryszkańce, 3

21.09 od godz. 9:00 do 15:00 Krasnopol, numery: 10, od 63 do 68, 70, 73, od 77 do 81

22.09 od godz. 8:00 do 15:00 Łumbie, numery: od 34 do 37, Gryszkańce, 3

22.09 od godz. 9:00 do 15:00 Remieńkiń, numery: od 1 do 16, 30, 46, 47, działki: 111/4, 111/7, 410/2, Żubrówka Stara, 9

22.09 od godz. 12:00 do 18:00

Krasnopol, numery: 84, 85, 86, 87, 90, Murowany Most, 16

23.09 od godz. 8:00 do 15:00 Mikołajewo, numery: 1, od 15 do 23, od 32 do 42

23.09 od godz. 9:00 do 15:00 Mikołajewo, numery: 1, od 15 do 23, od 32 do 42

24.09 od godz. 9:00 do 15:00 Krasnopol, numery: 115, od 117 do 125

27.09 od godz. 8:00 do 15:00 Dworczysko, numery: od 1 do 12, działki letniskowe, Mikaszówka, 32

28.09 od godz. 8:00 do 12:00 Tartaczysko, numery: od 1 do 7, Głęboka Biel, numery: od 22 do 27B, Frącki, działka 24/15

28.09 od godz. 10:00 do 15:00 Tartaczysko, numery: od 8 do 16, Gulbin, 8A

28.09 od godz. 12:00 do 18:00

Żwikiele, numery: od 22 do 30

29.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski Augustów, ul. Kanałowa numery: od 1 do 6, ul. Jana Lelewela numery: 5, 7, 9, 13

17.09 od godz. 8:00 do 11:30 Augustów, ul. Wybickiego 58 (przedszkole), ul. Obrońców Westerplatte numery:od 20 do 26

17.09 od godz. 11:00 do 14:30 Augustów, ul. Zawilcowa numery: od 1 do 8, ul. Obrońców Westerplatte 24, ul. Sasankowa numery: od 1 od 3, 7, 8

20.09 od godz. 8:00 do 14:00 Gorczyca, numery: od 10 do 24 D

20.09 od godz. 8:00 do 10:00 Augustów, ul. Zawilcowa numery: od 1 do 8, ul. Obrońców Westerplatte 24, ul. Sasankowa numery: od 1 od 3, 7, 8

21.09 od godz. 8:00 do 14:00 Rudawka, numery: 1, 2, Boksze Stare, numery: od 16 do 21, Boksze Nowe, 4

28.09 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: 4, 30, 33-40, 42, 44-49, 51A, 54-54C, 57, 59, 63, 64, 66, 68-68C, 84B, plac budowy, ul. Mieszka I numery: 3-7, 9, 10, 12-14, 16, 18, 20, 22, ul. Filipowska numery: 105, 107, 109, 111

17.09 od godz. 12:00 do 18:00 powiat suwalski Karasiewo, numery: od 10 do 18

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Przejma Wielka, od 3 do 39

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Karasiewo, numery: od 1 do 9

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Olszanka, 43, Jemieliste, numery: 4, 7, od 34 do 40, dz.124/2, Piecki, numery: od 10 do 24, od 40 do 46, maszt telefonii komórkowej Orange i Polkomtel, Agrafinówka, numery: od 1 do 5, 7, 8, od 11 do 18, Smolenka, numery: od 1 do 8, Bartnia Góra, 3, Stare Motule, numery: 36, 38, 39, Stara Chmielówka, 49, Nowa Dębszczyzna, numery: od 17 do 20, Stara Dębszczyzna, numery: od 1 do 6, od 9 do 16, działki nr: 26/26, 26/28, 26/29, 26/30

21.09 od godz. 9:00 do 15:00

Dubowo Pierwsze, numery: od 19D do 42

21.09 od godz. 12:00 do 18:00 Mała Huta, Domki letniskowe

22.09 od godz. 8:00 do 12:00 Krzywe, numery: od 1 do 15, działka 54/1

22.09 od godz. 10:00 do 15:00 Rabalina, numery: od 1 do 11, Sidory, 33, Wólka, numery: 2, 8

23.09 od godz. 8:00 do 16:00 Niemcowizna, numery: od 2 do 17, działki: 6, 21/2, 22, 99

23.09 od godz. 10:00 do 15:00 Wychodne, numery: od 12 do 26, działki: 7, 16/2

23.09 od godz. 12:00 do 18:00 Poddubówek, numery: 11B, 12A, od 30 do 43, działki: 161/5, 343/4, 29/2

24.09 od godz. 8:00 do 12:00 Gawrych Ruda, numery: od 1 do 16

24.09 od godz. 10:00 do 15:00

powiat białostocki Sobolewo, numery: od 1 do 9, od 12 do 18B, 24A, Przepompownia

20.09 od godz. 12:00 do 18:00 Józefowo, numery: 2, od 11 do 29

24.09 od godz. 12:00 do 18:00 Turośń Dolna, od 60 do 101

17.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jurowce, działki: 152/3, 171/21, 171/22, 246/4, 246/10, ul. Słoneczna 6 PPHU Drewbud BIS, 6, 9, 10, 11, 11A, 12B, 12E, 14C, 14D, 15, 17A, działki: 171/5, 171/15, 171/20, 246/4, 246/5, 247/4 1302/3, 1601/10, ul. Wiejska 69, ul. Polna 3, 3B, 5 Firma Handlowa "FA-FA" Włodzimierz Nazaruk, 8, 8/1, 10, 14A, 15, działki: 171/6, 264/12, 246/13, 246/14, 1302/4

17.09 od godz. 9:00 do 15:00 Mieleszki-Kolonia

20.09 od godz. 7:30 do 14:30 Klepacze, ul. Polna działka 497/10, ul. Myśliwska działki: 496/4, 497/12

20.09 od godz. 10:00 do 14:00

Tanica Górna, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

21.09 od godz. 7:30 do 14:30 Klepacze, ul. Wodociągowa działka nr 248/12

21.09 od godz. 9:00 do 13:00 Kondratki, 1, 2a, 4, ZK6884

22.09 od godz. 7:30 do 14:30 Kleosin, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2F

20.09 od godz. 8:00 do 15:00 Nowodworce, ul. Rumiankowa

23.09 od godz. 8:00 do 16:00 powiat łomżyński Jemielite-Wypychy, Kołaczki, Koziki, Ratowo-Piotrowo, bud od nr 1 do 19, Sierzputy Zagajne, Sierzputy-Marki, Stare Jemielite, ; gm. Śniadowo

20.09 od godz. 7:00 do 14:00 Budy Czarnockie, bud od nr 30 do 84, OSP; gm. Piątnica

21.09 od godz. 6:00 do 17:00 Pianki, bud nr 13, 29, Tabory-Rzym, bud nr 12a; gm. Zbójna

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wizna, ul. Srebrzysta nr 1, 2, 3, 4, Srebrowo, bud nr 59, 60, b/nr; gm. Wizna

22.09 od godz. 6:00 do 19:00 Piątnica Poduchowna, ul. Czarnocka od nr 36 do 54 (parzyste) i od nr 55 do 73 (nieparzyste), ul. Zielona od nr 1 do 18, Tartak; gm. Piątnica

23.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kolneński Zaskrodzie, bud od nr 29 do 66, Szkoła Podstawowa, Remiza, Wścieklice – bud nr 30; gm. Kolno

21.09 od godz. 7:30 do 12:00 powiat sokólski Litwinki, kolonie Pawłowicze, Zalesie, kolonie: 2, od 31 do 36, od 42 do 51, dla pozostałych odbiorców (wieś i kolonie) wystapia kilkuminutowe przerwy, Długosielce, wystapia kilkuminutowe przerwy, Wyzgi, wystapia kilkuminutowe przerwy

17.09 od godz. 7:00 do 15:00

Bachmackie Kolonie, 1, 2, 4, 5, 35

17.09 od godz. 8:00 do 14:30 Zgierszczańskie, od 10 do 14, Morgi, 14, działka 54/1

21.09 od godz. 8:00 do 14:30 Kuźnica, ul. Tadeusza Kościuszki 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 46, 50, 54

22.09 od godz. 7:00 do 14:00 Zgierszczańskie, od 1 do 9, Morgi, kolonie

22.09 od godz. 8:00 do 14:30 Milenkowce, 28, 29, oraz budynki w sąsiedztwie bez numerów

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Harasimowicze, kolonie: 37, 39, 40

23.09 od godz. 8:00 do 14:30 Milenkowce, od 1 do 10

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 Ozierskie, Rachowik

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bielski Olszanica

21.09 od godz. 8:00 do 13:00

Stacewicze, 33, 35, Warpechy Nowe, 29, 31

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Wojtki, (posesje nr: 90, 96, 97, 98, 100)

17.09 od godz. 7:00 do 14:00 Kalnica, (nr nieparzyste od 49 do 65, nr parzyste od 60 do 64, dz. 156), Kiersnówek, (wieś i kolonia Majerowizna), Brańsk, ul. Armii Krajowej (posesje nr: 2 (INTERLIGHT), 2A, 2F, 2D, 2H, 7, 26, dz. 1597/1 510/7, 2300/2, 509/3, 508/5), ul. Bielska (posesje nr: 25, 27, 31, 4 (sklep Arhelan), 40, 42, 44, 48A, 66, 29, 42/2, 33, 34, 66, 47, 43, 37, 35/1, dz. 512/30, 512/31), ul. Błonie (posesje nr 67, 73)

17.09 od godz. 8:00 do 13:00 Widowo, (nr nieparzyste od 87A do 123, nr parzyste od 100 do 126, działki: 210/3, 210/4, 210/5, 180/2, 194/16, 194/4, 190/6)

20.09 od godz. 7:30 do 13:00

Kiersnowo

23.09 od godz. 7:00 do 14:00 Treszczotki, (nr nieparzyste od 1 do 25 oraz nr 39, nr parzyste od 6 do 30, działki nr: 86, 181)

23.09 od godz. 7:30 do 13:00 powiat moniecki Mońki, ul. Zuchów, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Strażacka

21.09 od godz. 8:00 do 9:00 Mońki, ul. Zuchów, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spółdzielcza, ul. Strażacka

21.09 od godz. 13:00 do 15:00 Wojtówce, kolonia 48, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Guzy, kolonia ferma drobiu, Jaskra, kolonie od 24 do 34, Kalinówka Kościelna, wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Ogrodniki, od 4 do 15; dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

22.09 od godz. 8:00 do 16:00

Knyszyn, ul. Grodzieńska od 99a do 150, Tartak, Jaskra, kolonie od 35 do 107

23.09 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19

17.09 od godz. 5:00 do 7:00 Białystok, ul. Pogodna 2, ul. Wiejska 4A, 4B, 8

17.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Pogodna 4, 4B, 4C

17.09 od godz. 7:30 do 11:00 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

17.09 od godz. 12:00 do 14:00 Białystok, ul. Stołeczna obiekty handlowe przy nr 21

17.09 od godz. 13:00 do 15:00 Białystok, ul. Sukienna 9

17.09 od godz. 14:30 do 19:00 Białystok, ul. Stołeczna 21

17.09 od godz. 15:00 do 17:00

Białystok, ul. Składowa 3, 5, 5A, ul. Depowa 11

18.09 od godz. 7:30 do 14:30

Białystok, ul. Stołeczna 21

18.09 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. Przędzalniana, ul. Tkacka

20.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Akademicka 3 lodziarnia

20.09 od godz. 7:30 do 9:00 Białystok, ul. Czerwonego Kapturka 14, ul. Jaroszówka 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 12, 14, 19, ul. Kopciuszka, ul. Rycerska 46

21.09 od godz. 8:00 do 16:00 Białystok, ul. Piasta 160 Rodzinny Ogród Działkowy im. Piasta Kołodzieja

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Białystok, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7A, ekspozycja Castoramy

21.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Depowa 40 ogródki działkowe, altanki nr 2 i 3

22.09 od godz. 7:00 do 13:00 Białystok, ul. Depowa 40 ogród działkowy, altana nr 1

22.09 od godz. 8:00 do 12:00

Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 9

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Młynowa 80

22.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Armii Krajowej 22

23.09 od godz. 7:00 do 15:00 Białystok, ul. Jakuba Szapiro 21, 22, 24, 26, 28, 30, 38, działka 22/13

24.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 40D

25.09 od godz. 7:00 do 15:00 Białystok, ul. gen. Władysława Andersa 40A

25.09 od godz. 7:30 do 14:00 powiat wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna (posesje nr: 12, 14), ul. Ogrodowa (posesje od nr 2 do 11), ul. Zambrowska (posesje od nr 3 do 9)

20.09 od godz. 8:00 do 18:00

Wysokie Mazowieckie, ul. Kardynała Wyszyńskiego (posesje od nr 1 do 40), ul. Zambrowska (posesja 8A)

20.09 od godz. 8:00 do 18:00

Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna (blok mieszkalny nr 49C)

20.09 od godz. 9:00 do 14:00 Wysokie Mazowieckie, ul. Kościelna (posesje nr: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24)

21.09 od godz. 8:00 do 15:00 Truskolasy-Lachy, (kolonia - posesje nr 14 i 15)

22.09 od godz. 7:00 do 14:00 powiat siemiatycki Kajanka, (posesje nr: 45, 46, 47, 49, 50A)

20.09 od godz. 8:00 do 13:00 Siemichocze, (posesje od nr 5 do 33)

21.09 od godz. 7:00 do 13:00 Osłowo, (kolonia - posesje nr: 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, dz. 113)

21.09 od godz. 8:00 do 13:00 Żale

22.09 od godz. 7:00 do 14:00

Tokary, (kolonia - posesje nr 97 i 98)

22.09 od godz. 8:00 do 13:00 Wiercień Mały, (posesja nr 15)

23.09 od godz. 8:00 do 13:00 Osmola, (posesje nr: 102, 109, 110, 111, 113)

24.09 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

