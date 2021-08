Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 17.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (17.08 9:07) nie ma prądu w podlaskim?

powiat augustowski

Dalny Las, odbiorcy zasilani z ZK 14159 i ZK 14035

17.08 od godz. 8:30 do 15:30

powiat suwalski

Rutka-Tartak, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Słowicza, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Młynarska, ul. Suwalska, ul. Wojska Polskiego, ul. Górna, ul. Leśna, Rowele, numery: od 1 do 35, Olszanka, numery: od 1 do 20, Potopy, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, Poszeszupie, Pobondzie, Kadaryszki

17.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kolneński

Lachowo, bud nr 40 - Gospodarstwo Rolne, nr 75 - Blok mieszkalny; gm. Kolno

17.08 od godz. 7:30 do 17:00

powiat zambrowski

Wola Zambrowska, ul. Bracka nr 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, ul. Działkowa nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 61, 63, 65, ośw uliczne, ul. Główna nr 36, ul. Księdza Henryka Kulbata nr 33, 35, ul. Myśliwska nr 1, 2, 6, 8, 10, Przepompownia ścieków, ul. Pogodna nr 32; gm. Zambrów

17.08 od godz. 8:00 do 13:00