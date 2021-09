Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 15.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (15.09 9:09) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Osinki, numery: 3, 9, od 12 do 16, od 20 do 32, 48, 49, działka 20/2, plac budowy

15.09 od godz. 8:00 do 12:00

Gawrych Ruda, numery: od 17 do 38, 57, 109, Ośrodek Wypoczynkowy, Domki letniskowe

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Mazurki, numery: 7, 8, 9, 23

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Popowo, bud od nr 27 do 68; gm. Grajewo

15.09 od godz. 9:00 do 17:00

powiat hajnowski

Kamionka, numery: od 2 do 4, Wiżajny, Kolonie 34

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat łomżyński

Konarzyce, ul. Malinowa, ul. Owocowa, ul. Truskawkowa, Łomża, al. Aleja Legionów nr 207, 207c, 209, 209b, 209c, 209d, 209e, 209f, 209g, 211, 211a, 211b, 211d, 211e, 211f, 211g

15.09 od godz. 7:00 do 14:00