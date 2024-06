Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 13.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.06 11:05) nie ma prądu w podlaskim?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Lipniak, numery: od 1 do 6 20.06 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Skazdub, numery: od 13 do 19 19.06 od godz. 8:00 do 15:00

Krzywe, numery: od 13 do 15, 41A 18.06 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Dąbrówka numery: od 1 do 5, 14, domki letniskowe, Mała Huta, numery: 49, 50, 50A, 50C, domki letniskowe 19.06 od godz. 8:00 do 15:00

Bargłów Kościelny, ul. Cmentarna numery: 3, 5 oraz od 9 do 30 20.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grajewski

Białogrądy, bud od nr 1 do 43, Świetlica, maszt telefonii komórkowej, Ciemnoszyje, bud od nr 9 do 34, nr 57, 58, 59, 59a, 60, Zlewnia Mleka, Stacja Bazowa T-Mobile nr 23659; gm. Grajewo, Sośnia, bud od nr 1 do 35; gm. Radziłów

20.06 od godz. 7:00 do 22:00

powiat łomżyński

Jeziorko, ul. Sportowa nr 25, 27; gm. Piątnica

21.06 od godz. 7:00 do 12:00

Łomża

Łomża, ul. Stefana Żeromskiego nr 5

22.06 od godz. 8:00 do 15:00