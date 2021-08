Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 12.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (12.08 6:07) nie ma prądu w podlaskim?

Białystok

Białystok, ul. Jakuba Szapiro 21, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, ul. Franciszka Malinowskiego 4,8, ul. Pułkownika Michała Ostrowskiego 12

12.08 od godz. 6:00 do 20:00

powiat białostocki

Grabówka, ul. Białostocka od nr 29 do nr 54, ul. Orzechowa, ul. Cytrynowa dz.54/6

12.08 od godz. 6:00 do 20:00

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Garbas Drugi, baza ZHP, działki: 82, 84, 187, 196, Plewki, numery: od 1 do 38, Borawskie, numery: od 1 do 9, od 35 do 42

16.08 od godz. 9:00 do 13:00

Rutka-Tartak, ul. Północna, ul. Ogrodowa, ul. 3 Maja, ul. Słowicza, ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Gajowa, ul. Młynarska, ul. Suwalska, ul. Wojska Polskiego, ul. Górna, ul. Leśna, Rowele, numery: od 1 do 35, Olszanka, numery: od 1 do 20, Potopy, Michałówka, numery: od 1 do 7, Sikorowizna, Poszeszupie, Pobondzie, Kadaryszki

17.08 od godz. 9:00 do 13:00