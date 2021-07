Gdzie nie będzie prądu w podlaskim 10.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Ostrowie, numery: od 16 do 49

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gatne Drugie, numery: od 1 do 11 (stacja paliw)

13.07 od godz. 8:00 do 14:00

Jastrzębna Druga, numery: od 11 do 17, od 20 do 30, Jastrzębna Pierwsza, 2

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Popowo, bud. nr 41, bud. od nr 44 do nr 68, gm. Grajewo

14.07 od godz. 9:00 do 17:00

Popowo, bud. od nr 27 do nr 40, bud. nr 42, 43; gm. Grajewo

15.07 od godz. 9:00 do 17:00

Popowo, bud. od nr 27 do nr 40, bud. nr 42, 43; gm. Grajewo

16.07 od godz. 9:00 do 17:00

Lubinowo, 1, 6A, 7, 8.

16.07 od godz. 8:00 do 14:30