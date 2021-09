Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (czwartek, 09.09). Aktualna mapa burzowa dla województwa podlaskiego

NOWE Autostrady w Polsce: tweety GDDKiA z 8.09.2021. Najnowsze informacje

8.09.2021 na profilu GDDKiA pojawił się tweet: "💡 Obecnie GDDKiA wykasza co roku ok. 130 tys. ha powierzchni trawiastej. Roczny koszt utrzymania terenów zielonych wynosi ok. 50 mln zł, co stanowi ok. 2,5 proc. rocznego budżetu na utrzymanie.➡️ . ".