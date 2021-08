Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (sobota, 28.08). Aktualna mapa burzowa dla województwa podlaskiego

NOWE PLUS Witalis Puczyński opiekuje się zegarem w ratuszu i bramie Pałacu Branickich w Białymstoku. Zegarmistrzostwo to jego pasja już od dzieciństwa

Pan Witalis Puczyński zajmuje się konserwacją białostockich zegarów już od ponad 20 lat. Pod jego opieką znajdują się zegar w ratuszu i zegar wieżowy w bramie pałacu Branickich. To on przywrócił do funkcjonowania ten ostatni, którego mechanizm działa niezmiennie od około 250 lat. Zegarmistrzostwo to jego hobby. Z wykształcenia jest inżynierem, ma też doktorat z budowy i mechaniki maszyn. Jak mówi zegarami opiekowałby się i za darmo, bo robi to z pasji.