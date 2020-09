Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem w woj. podlaskim [05.09.2020]

Ostrzeżenie dotyczy województwa podlaskiego. Zagrożone są powiaty:

augustowski

białostocki

Białystok

bielski

grajewski

hajnowski

kolneński

moniecki

łomżyński

Łomża

sejneński

sokólski

siemiatycki

suwalski

Suwałki

wysokomazowiecki

zambrowski

Burze z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia [5.09.2020]

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.