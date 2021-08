Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem [04.08.2021]

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11:00 dnia 04.08.2021 do godz. 23:00 dnia 04.08.2021.

Dzisiaj burzami zagrożone są wszystkie powiaty województwa podlaskiego. Lokalnie może spaść do 40 mm deszczu, a porywy wiatru - sięgnąć 70-90 km na godz. Synoptycy wydali ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem.

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - 4-5 LIPCA

Ważność: od godz. 07:30 dnia 04.08.2021 do godz. 07:30 dnia 05.08.2021

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 75 km/h.