Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem [08.07.2021]

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie skumulowane wartości do 60 mm oraz porywy wiatru od 80 km/h do 100 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenie wydano dla powiatów:

bielski,

hajnowski,

kolneński,

Łomża,

łomżyński,

siemiatycki,

wysokomazowiecki,

zambrowski.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:05 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021.

Krajobraz po ulewie w Białymstoku i woj. podlaskim. Zalane ulice i posesje. Interweniowali strażacy