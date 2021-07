Gdzie jest burza? Radar burzowy online, mapy burzowe i ostrzeżenia IMGW dla woj. podlaskiego. Znajdź burzę Live [01.07.2021]

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla woj. podlaskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Ostrzeżenie wydano dla powiatów:

augustowski,

białostocki,

Białystok,

bielski,

grajewski,

hajnowski,

kolneński,

Łomża,

łomżyński,

moniecki,

sejneński,

siemiatycki,

sokólski,

suwalski,

Suwałki,

wysokomazowiecki,

zambrowski

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16:00 dnia 30.06.2021 do godz. 03:30 dnia 21.07.2021. Od godz. 7 rano 1 lipca także obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed burzami

Przed nawałnicami ostrzegają także Polscy Łowcy Burz.