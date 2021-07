Gdzie jest burza? Radar burzowy online i mapy burzowe. Ostrzeżenie pogodowe IMGW dla woj. podlaskiego przed burzami z gradem [15.07.2021]

Białystok od kilku dni pozostaje w strefie zagrożonej wyładowaniami atmosferycznymi. IMGW w czwartek - 15 lipca wydał ostrzeżenie przed kolejnym zagrożeniem, jakie może pojawić się w naszym regionie. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

augustowski,

białostocki,

Białystok,

bielski,

grajewski,

hajnowski,

kolneński,

Łomża,

łomżyński,

moniecki,

sejneński,

siemiatycki,

sokólski,

suwalski,

Suwałki,

wysokomazowiecki,

zambrowski

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 dnia 15.07.2021 do godz. 02:00 dnia 16.07.2021