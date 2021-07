Gdzie jest burza? 27.07.2021. Burza online na żywo. Radar burzowy w Internecie. Burze z gradem w województwie podlaskim!

PROGNOZA POGODY DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Od godz. 10 dnia 27.07.2021 do północy w województwie podlaskim obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia burzami z gradem. Ostrzeżenie obejmuje powiaty:

augustowski

białostocki

Białystok

bielski

grajewski

hajnowski

kolneński

Łomża

łomżyński

moniecki

sejneński

siemiatycki

sokólski

suwalski

Suwałki

wysokomazowiecki

zambrowski

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 80 km/h. Miejscami wystąpi grad.