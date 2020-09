Galeria im. Sleńdzińskich. Dawid Klepadło otworzył wystawę „Times New Romantic” (zdjęcia)

- Wszyscy wiemy, jak mocno się kojarzy z pop kulturą – opowiada Klepadło. - Uwielbiam Dodę prywatnie, uważam że jest artystką z ogromnym dystansem, z ogromnym poczuciem humoru. Jest świetna. Zależało mi na pokazaniu jej inaczej niż dotychczas i dlatego posadziłem ją przed fortepianem porośniętym bluszczem. Stwierdziłem, że to będzie wyjątkowe i tak nikt jej jeszcze nie widział. No i umówiliśmy się, że będzie bez makijażu.

- Starość jest przede wszystkim bezwzględna – mówi fotograf. - Nie możemy od niej uciec. Wydaje mi się, że najpiękniejsze w tej wystawie jest to, że jest ona hołdem złożonym młodości, a na samym końcu mamy bezpośrednią styczność z tym, co nas czeka w przyszłości, czyli ze starością od której nie uciekniemy.

Świat mody, fotografii modowej to kultywowanie młodości. Ale Dawid Klepadło nie ogranicza się wyłącznie do młodych modeli.

Kim jest Dawid Klepadło

Urodzony w 1989 roku w Białymstoku Dawid Klepadło na co dzień współpracuje z największymi europejskimi tytułami modowymi : Elle, L’Officiel, Marie Claire, Vogue, Harper’s Bazaar czy Fashion Magazine (patron medialny wydarzenia). To właśnie dla nich wykonuje sesje fotograficzne m.in. w Mediolanie, Berlinie, Rzymie, Barcelonie.Oprócz działań dla magazynów modowych,Dawid zajmuje się współpracą z gwiazdami polskiej estrady. Teledysk Ani Karwan do piosenki "Słucham Cię w Radiu Co Tydzień"(14 240 011 wyświetleń na kanale YouTube)czy też okładka płyty"Doda Dorota" są właśnie jego autorstwa.