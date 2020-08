Galera im. Sleńdzińskich. Agata Borowa – Jesteś moim powietrzem (zdjęcia)

Wiadomo – temat nośny, to i w opisie do wideo pojawiły się maseczki, wydychane powietrze, choć tak naprawdę to raczej apoteoza związków partnerskich. Sama Borowa w objaśnieniu do wideo pisze, że

film by nie powstał, gdyby nie ogromna pomoc Piotra Leszczyńskiego, mojego partnera. W okresie izolacji Piotrek był jedyną osobą, z którą miałam bezpośredni kontakt. Oboje występujemy w tym nagraniu, w związku z czym tytuł filmu staje się jeszcze bardziej wymowny.

Ale nie ma co tu się doszukiwać jakowyś intymnych detali. Bo w istocie zdjęcia powstały w Zakładzie Biofizyki Molekularnej UAM w Poznaniu. Czego dotyczą – to już trzeba obejrzeć samodzielnie. Podobnie jak większe i mniejsze akryle z dwóch wspomnianych cykli. "Woda, ziemia, powietrze" często bliski jest abstrakcji, choć w istocie inspirowany naturą. "Czy to jest namalowane?" z kolei często przypomina fotografie, a przedstawiane na nim fragmenty mogą zadziwiać wrażeniem trójwymiarowości. Ale czy to sztuka czy rzemiosło – zależy od punktu widzenia. - Ten tytuł bardzo podkreśla iluzję na której mi tak zależy – tłumaczy Agata Borowa. - Niemal doskonałe złudzenie, żeby widz miał ochotę podejść i dotknąć.