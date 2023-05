Gala boksu w Białymstoku. Kamil Szeremeta kontra Nizar Trimech. Białostoczanin chce udowodnić, że jest lepszy od Francuza Wojciech Konończuk

20 maja to ważna data dla kibiców boksu w naszym regionie. Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku będzie areną gali Knockout Boxing Night 28. Walką wieczoru będzie pojedynek Kamil Szeremeta - Nizar Trimech. Polak i Francuz spotkają się po raz drugi, a ich pierwsze starcie, do którego doszło w 2021 roku w Ostrołęce, zakończyło się remisem. W stolicy Podlasia kibice boksu zobaczą też. m. in. Krzysztofa Diablo Włodarczyka.