Futsal. LZS Bojano - Futbalo Białystok 4:3. Na tego rywala nie mają sposobu

Futbalo jeszcze nigdy z tym rywalem nie wygrało, ale po pierwszej połowie zanosiło się na przełom. Goście spisywali się dobrze i prowadzili 2:0, po trafieniach Jakuba Konona. Niestety, po zmianie stronie gospodarze ruszyli do szturmu. Futsaliści LZS Bojano szybko wyrównali, wyszli na prowadzenie i chociaż Adam Butkiewicz doprowadził do remisu 3:3, to ostatnie słowo należało do przeciwników.

Porażka komplikuje, ale nie przekreśla szans białostoczan na wicemistrzostwo I ligi. Kluczowe znaczenie może mieć kolejny mecz, w którym grający trener Jakub Budźko i jego koledzy zmierzą się u siebie z ekipą Futsal Club Kamienica Królewska.

- Ostatnia porażka nie zmienia faktu, że jesteśmy w dobrej dyspozycji i możemy sobie spokojnie z Kamienicą Królewską poradzić. Rozgrywki weszły w decydującą fazę i musimy wygrać - zapowiada trener Budźko.