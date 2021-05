Futbol amerykański. Warsaw Eagles - Lowlanders 7:19. Drugie zwycięstwo białostoczan.

Pierwsza kwarta rozgrywanego w Ząbkach meczu zakończyła się wynikiem 0:0, w drugiej Podlasianie objęli prowadzenie. Marcin Wojtulewicz zdołał uwolnić się rywalom i posłał kilkudziesięciojardowe podanie do Benjamina Lolmede. Francuz złapał piłkę, odwrócił się i za chwilę mógł cieszyć się z drugiego przyłożenia w tym sezonie.

- Wierzyliśmy, że wygramy, ale nie spodziewaliśmy się na pewno takiej nerwówki pod koniec. Gra się tak, jak pozwala przeciwnik, choć nie ustrzegliśmy się wielu błędów. Trenerzy będą mieli co robić i na pewno wezmą w obroty zawodników z linii ofensywnej - mówi Piotr Morko, prezes Lowlanders.

Nerwówka zaczęła się w ostatniej części, w której do głosu doszli zawodnicy Orłów. Najpierw postarali się o przyłożenie i przegrywali już tylko 7:12, a potem mieli szanse na powtórzenie tego wyczynu, co dałoby im prowadzenie. Na szczęście Lowlanders wyszli z opresji obroną ręką, a po 25-rajdowym biegu i przyłożeniu Krzysztofa Czaplejewicza goście przypieczętowali zwycięstwo.

- Wszyscy zawodnicy grali dla drużyny i to było widać. Wygrał zespół, który grał do końca i mimo problemów każdy robił swoje. Nie chciałbym tu za bardzo wyróżniać każdego z osobna, ale po raz kolejny dobrze zagrali młodzi zawodnicy jak np. Janek Sawicki plus cała linia defensywna z Damianem Wesołowskim na czele - podsumowuje prezes Morko.