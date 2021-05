Futbol amerykański. Lowlanders Białystok jadą do stołecznych Orłów

Stołeczne Orły rozpoczęły sezon fatalnie, od dwóch bardzo wysokich porażek - 3:41 z Tychy Falcons i 7:49 z Bydgoszcz Archers. Prezes Lowlanders Piotr Morko przewiduje jednak, że w starciu z białostoczanami futboliści Eagles wcale nie muszą okazać się aż tak łatwą zdobyczą.

- Na pewno będą grali, by wygrać. Mieli dwa tygodnie na to, by poprawić błędy z pierwszych dwóch kolejek. Zobaczymy zatem inną drużynę, to na pewno. Wierzę jednak w swoich chłopaków i wiem, że zarówno defensywa, jak i ofensywa pod wodzą Marcina Wojtulewicza zrobią, co do nich należy i wrócimy z Ząbek z tarczą - deklaruje Piotr Morko.

Drużyna z Białegostoku zagra z Eagles po raz pierwszy od czterech lat. Wtedy Ludzie z Nizin wygrali u siebie 12:7. W składzie białostoczan jest dziesięciu zawodników, którzy pamiętają tamte widowisko i większość z nich ponownie zagra przeciwko stołecznym rywalom. Wartym uwagi jest fakt, że Konrad Paszkiewicz, Piotr Pamulak oraz Daniel Tarnawski grali wtedy dla Orłów, a dziś reprezentują barwy teamu ze stolicy Podlasia.